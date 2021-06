Wann endlich geht’s mit der DAV-App weiter?

In ihrem Brief versucht die Inhaberin der Südstern-Apotheke in Salzgitter-Lebenstedt der ABDA deutlich zu machen, wie sehr die Zeit drängt. Die großen Plattform-Anbieter machen Druck, allen voran „gesund.de“, die Plattform von Phoenix und Noventi: Diese Anbieter drängen zum Wechsel auf ihre Plattform. Wer nicht wechselt, wird die Apps wie CallMyApo (von Noventi) und DeineApotheke (von Phoenix) nicht mehr nutzen können. „Ihr(e) uständige(r) Außendienstmitarbeiter(in) wird sich nach dem Umzug der Vorbestell-App auf gesund.de mit Ihnen in Verbindung setzen, um ein exklusives Vertragsangebot zu besprechen“, heißt es auf der Homepage von gesund.de, sprich, für die Apps muss gezahlt werden, es wartet ein kostenpflichtiges Angebot.