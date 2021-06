Zertifikats-Zähler wird nach unten korrigiert

Am vergangenen Freitag folgte eine weitere Infomation der Apothekerverbände. Demnach wird der Zertifikats-Zähler am heutigen Montag zurückgesetzt – wegen zeitweiser technischer Probleme beim RKI-Server. Diese werden auch genauer erläutert: Am Dienstag, dem 15. Juni 2021, zwischen 11:30 und 11:45 Uhr sowie zwischen 11:59 und 17:02 Uhr, sei die Schnittstelle zum RKI-Server aufgrund von Überlastung gesperrt und keine Zertifikatsausstellung möglich gewesen, heißt es. Die Apotheken hätten aber weiterhin versucht, Zertifikate zu erstellen. Der Counter habe dies auf dem Apothekenportal für die Abrechnung aktiv gezählt. Mit dem RKI habe man die Zeiten identifiziert, zu denen keine Zertifikate ausgestellt werden konnten. Daher werde der Zähler um die in diesem Zeitraum angeforderten Zertifikate reduziert.