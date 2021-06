Apothekenportal erfasst abrechnungsrelevante Daten im Hintergrund

Das Ausstellen der digitalen Impfzertifikate sorgt für Unruhe in den Apotheken – denn am gestrigen Dienstag war dies nur sehr eingeschränkt möglich. Zudem schlagen sich die Betriebe derzeit mit einigen Fragen herum, die etwa die Abrechnung und den Umgang mit Genesenen, die eine Boosterimpfung erhalten haben, betreffen. In einem Rundschreiben bemüht sich der Apothekerverband Schleswig-Holstein (AVSH) nun um Aufklärung.