Am gestrigen Mittwoch hieß es aus dem Bundesgesundheitsministerium noch, dass Apotheken „in Kürze“ auch die digitalen COVID-19-Genesenenzertifikate anbieten könnten. Noch seien „apothekenseitig“ Anpassungen am Webportal notwendig. Die Zertifikate können bislang nur Arztpraxen ausstellen. Die ABDA ließ Anfragen der DAZ hierzu unbeantwortet – nun vermeldet sie aber per Pressemitteilung: Ab dem morgigen Freitag sind die digitalen Zertifikate für Genesene in den Apotheken erhältlich.