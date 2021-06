Woran hakt es bei den digitalen Impfnachweisen?

Doch was steckt dahinter? Während gestern die Zuständigkeit klar war – das Portal des Deutschen Apothekerverbands war überlastet – , ist heute bisher keine Information nach außen gedrungen, wo genau es hakt. Klar ist aber: Auch die Impfzentren sind betroffen, zumindest im Saarland. „Aufgrund technischer Probleme bei der Ausstellung der Impfzertifikate über die Bundesplattform können aktuell in keinem der vier Impfzentren die entsprechenden Impfzertifikate ausgestellt werden“, teilt das Saarländische Gesundheitsministerium auf seiner Website mit.

Das spricht dafür, dass es möglicherweise ein Problem mit den zentralen Strukturen gibt. Doch weder das Robert Koch-Institut (RKI) noch IBM wollen sich auf Anfrage von DAZ.online dazu äußern. Beide verweisen auf das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), das laut IBM die Kommunikation zum digitalen Impfnachweis koordiniert. Doch sowohl das BMG als auch die ABDA – die zumindest gegebenenfalls klarstellen könnte, dass es sich nicht um ein Problem mit dem DAV-Portal handelt –, schweigen sich derzeit aus. Im Portal ist lediglich zu lesen, man stehe im Austausch mit der „zertifikatsaustellenden Stelle“, bekomme aber derzeit kein Feedback.

Kein Land in Sicht

Dementsprechend ist auch noch nicht klar, um welche Art von Problem es sich handelt und wann dieses voraussichtlich behoben sein wird. Bitter für die Apotheken – denn sie müssen ihre Kundinnen und Kunden vertrösten und stehen obendrein unter medialer Beobachtung. Viele Publikumsmedien hatten intensiv über den Start der Zertifikatserstellung in den Apotheken berichtet und forschen nun nach, wie es läuft.

„Es ist die totale Katastrophe“, berichtet eine Apothekerin aus Dortmund. Viele Kundinnen und Kunden seien genervt, weil es derzeit nicht klappt mit den digitalen Impfnachweisen. „Zum Glück ist bei uns der ganz große Ansturm ausgeblieben.“ In einer Apotheke in Berlin bietet man Interessierten an, den Impfpass dazulassen in der Hoffnung, dass das Digitalisieren heute Abend wieder möglich sein wird. „Dann schauen vielleicht schon alle Fußball“, sagt die Inhaberin im Gespräch mit DAZ.online. Andere Kolleginnen und Kollegen haben bereits Infozettel an ihre Apothekentüren geklebt mit dem Hinweis, dass das Ausstellen von Impfzertifikaten heute nicht möglich ist.