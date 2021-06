Bürgertest-Vergütung soll auf 12,50 Euro sinken

Für die testenden Apotheken enthält die neue Verordnung vielerlei Neues – nicht nur in puncto Vergütung, sondern auch bei der Organisation. So ist vorgesehen, dass Beauftragungen mittels Allgemeinverfügung – wie zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern geschehen – zum 16. Juni unwirksam werden. Dann ist eine individuelle Beauftragung vorgesehen, bei der verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen sind; insbesondere sollen Qualität und Zuverlässigkeit geprüft werden.

Was die Vergütung betrifft, so soll es künftig nicht mehr bis zu 6 Euro pro Test an Materialkosten geben, sondern pauschal 4,50 Euro. In den zunächst vorgelegten Eckpunkten für die neue Verordnung war noch von 3 Euro die Rede. Für die Dienstleistung an sich soll es 8 Euro geben – und zwar für alle Leistungserbringer, auch die ärztlichen.

Ganz neu sieht die Verordnung nun eine Vergütung für die nachträgliche Ausstellung von COVID-19-Genesenenzertifkaten vor. Diese neue Aufgabe hat der Gesetzgeber – zusammen mit der Ausstellung der COVID-19-Impfzertifikate – den Apotheken seit Monatsbeginn in § 22 Abs. 6 Infektionsschutzgesetz zugewiesen.

Anders als bei den Impfzertifikaten fehlte hierfür aber bislang eine Vergütungsregelung. Nun ist für die Apotheke eine Vergütung von 6 Euro je Erstellung vorgesehen – wenn Leistung „unter Einsatz von Systemen erfolgt, die vom Robert Koch-Institut dafür bereitgestellt werden“. Das sollte, wie bei den Impfzertifikaten, in den Apotheken der Fall sein. Sofern allerdings Ärzte, die die Zertifikate ebenfalls ausstellen können, ihr eigenes Praxisverwaltungssystem nutzen, wird die Vergütung auf 2 Euro reduziert – auch bei den Impfzertifikaten gibt es eine entsprechende Regelung.