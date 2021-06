Neue Coronavirus-Testverordnung verzögert sich

Eigentlich sollte am heutigen Donnerstag eine überarbeitete Coronavirus-Testverordnung in Kraft treten. Das sah der am 9. Juni vorgelegte Referentenentwurf vor, mit dem das Bundesgesundheitsministerium auf Berichte über zweifelhafte Bürgertestzentren und mutmaßlichen Abrechnungsbetrug reagieren wollte – mit gekürzten Vergütungen und mehr Kontrollen. Doch der Zeitplan verschiebt sich. Das dürfte an der massiven Kritik an den Plänen liegen. Vor allem die Kassenärztlichen Vereinigungen beklagen, von ihnen werde „Unmögliches“ verlangt. Aus der für diese Woche geplanten Ressortabstimmung wurde nichts. Nach Informationen von DAZ.online soll das Bundeskabinett dem Verordnungsentwurf nun am kommenden Mittwoch seinen Segen geben.