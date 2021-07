Die Vergütung der Apotheken für die Abgabe von COVID-19-Impfstoffen an Arztpraxen und Betriebsärzte soll ab nächster Woche erhöht werden. Ein Plus von 15 Prozent sieht das Bundesgesundheitsministerium in einem jetzt vorgelegten Referentenentwurf zur Änderung der Coronavirus-Impfverordnung vor. Die ABDA hatte deutlich mehr gefordert.