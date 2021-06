ABDA: Apotheken nicht beliebigen Dritten gleichsetzen

Das Bundesgesundheitsministerium will die Coronavirus-Testverordnung überarbeiten. Ausgelöst oder zumindest beschleunigt hat dies die Berichterstattung über mutmaßlichen Abrechnungsbetrug in Testzentren. Daher sollen die Kontrollen verstärkt und die Vergütung gesenkt werden. Die ABDA kann zwar das Grundanliegen des Verordnungsgebers verstehen – der vergangene Woche vorgelegte Referentenentwurf schießt aus ihrer Sicht aber gleich an mehreren Stellen über sein Ziel hinaus. Apotheken, so moniert die ABDA, könnten nicht einfach mit beliebigen gewerblich tätigen Dritten gleichgesetzt werden.