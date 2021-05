COVID-19-Impfstoffe: ABDA fordert 18,08 Euro netto pro Vial

Überdies enthält der neue § 9 CoronaImpfVO eine Vergütungsregelung für die Ausstellung von Impfzertifikaten nach dem künftig geltenden § 22 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz. In dieser Norm hat das Parlament erst letzte Woche neue Regelungen zum digitalen COVID-19-Impfzertifikat beschlossen – auch Apotheker:innen sollen diese nachträglich ausstellen können (entsprechendes zu digitalen Genesenen- und Test-Zertifikaten findet sich in den Absätzen 6 und 7). Die neuen Vorschriften werden in Kürze in Kraft treten, zunächst muss am kommenden Freitag noch der Bundesrat zustimmen; der Gesundheitsausschuss der Länderkammer hat dem Plenum bereits die Zustimmung empfohlen. Grundsätzlich sind es für die nachträgliche Ausstellung von Impfzertifikaten 18 Euro einschließlich Umsatzsteuer vorgesehen.