Wege vom Fernstudium zu guter digitaler Lehre

Angehende Apotheker:innen erleben seit mehr als einem Jahr ihr Studium, indem sie für Online-Vorlesungen und Seminare permanent in ihre Bildschirme starren. Viele demotiviert die Situation, sie sehnen sich nach dem Hörsaal und Kommiliton:innen. Ein unter den Nägeln brennendes Thema für die Podiumsdiskussion der diesjährigen BPhD-Verbandstagung war also schnell gefunden: Das Gespräch am 15. Mai sollte sich um die digitale Lehre drehen.

Unter den Gästen war Bianca Partheymüller, Beauftragte für Lehre und Studium beim BPhD und Pharmaziestudentin im sechsten Semester. Sie berichtete, dass Studierende nicht nur zu technischen Aspekten Verbesserungspotenzial an ihren Fakultäten sehen, sondern auch bei der Organisation und Kommunikation der Veranstaltungen. Trotz des Frusts befürworteten viele Studierende, dass ein Teil der Lehrveranstaltungen dauerhaft online angeboten werden sollte.