Halbzeitbericht vom Masterstudiengang Arzneimitteltherapiesicherheit

Auch ist durch die begleitende Evaluation nun klar, dass das Konzept des Blended-Learnings aufgeht, in dem Präsenzveranstaltungen mit Online-Veranstaltungen und asynchronen Lernangeboten kombiniert werden. Dieses Konzept war neu entwickelt worden, um den Studiengang vereinbar mit Beruf und Familie zu gestalten und somit viele Inhalte online und asynchron anzubieten, sodass sie von den Studierenden dann abgerufen und bearbeitet werden können, wenn es individuell am besten in ihren Alltag passt. Gleichzeitig dienen die ausgewählten Präsenztreffen dazu, die Studierenden untereinander zu vernetzen und interaktiv im persönlichen Austausch an den Inhalten zu arbeiten. Über alle Module des ersten Fachsemesters gemittelt, gaben 93 % der Studierenden an, dass die Mischung aus synchronem und asynchronem Lernen für sie angenehm oder eher angenehm war. Dies spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass 96 % der Studierenden angaben, dass das Lernen mit den digitalen Angeboten gut in den Alltag integrierbar war. Dabei bietet der Studiengang neben den verschiedenen Lernformaten auch eine Reihe von Möglichkeiten zur Individualisierung – nicht nur inhaltlich durch die Wahl spezifischer Wahlpflichtmodule, vor allem aber auch organisatorisch durch die zeitliche Streckung der Module über acht anstelle von vier Semestern: