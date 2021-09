Pharmazie studieren im vierten Pandemie-Semester (Podcast)

Nach den Erleichterungen werden viele Dozierende wieder vor Ort lehren – zumindest teilweise. Oberste Priorität haben die Praktika. Sie sollen an den meisten Standorten wieder in vollem Umfang stattfinden. Für Erstsemester sollen viele Vorlesungen und Seminare wieder so stattfinden, wie vor der Pandemie. Während sich einige Studierende und Lehrende freuen, ihre Kommiliton:innen und Kolleg:innen wiederzusehen, sind andere skeptisch. Droht in diesem Winter wirklich keine neue Pandemie-Welle?

Fest steht: Die Pandemie hat die Lehre an den Hochschulen nachhaltig geprägt. Studierende berichten, dass die Qualität der Online-Vorlesungen konsequent gewachsen sei. In einigen Formaten überwiegen die Vorteile, wie die räumliche Flexibilität, oder die Möglichkeit, nach dem eigenen Tempo zu lernen. Gegenüber der DAZ-Redaktion schätzt Gerd Bendas, Professor für pharmazeutische Chemie an der Universität Bonn: Definitiv wird ein Teil der Lehre auch in Zukunft digital bleiben.