Wie Studierende die Apothekenpraxis digital erlernen

Was hinzugekommen ist: Ein Simulationsprogramm, mit dessen Hilfe die Studierenden die Apothekenpraxis digital erlernen, d. h. die Abgabe von Arzneimitteln an Patienten, aber auch die Kommunikation mit dem Arzt. Im Podcast erläutert Ritter, was man sich genau darunter vorzustellen hat. Dieses Programm, das an der Monash University in Melbourne, Australien, entwickelt wurde, soll den Studierenden helfen, die Arzneimittelabgabe an den Patienten samt der erforderlichen Kommunikation zu strukturieren und zu erlernen. Auf der Website der Monash University heißt es dazu: „MyDispense ist eine End-to-End-Erfahrung für Studenten, von der ersten Kommunikation mit dem Patienten und dem verschreibenden Arzt bis hin zur professionellen Beratung bei der Bereitstellung von Medikamenten für den Patienten. Entsprechend unserer Betonung auf Feedback-basiertem Lernen erhalten die Schüler nach Abschluss jeder Übung ein kontextbezogenes Feedback zu ihrer Leistung und wie sie sich verbessern können.“