Erleichterungen für Geimpfte und Genesene kommen

Einige Bundesländer haben in den vergangenen Wochen bereits eigene Verordnungen auf den Weg gebracht, um für gegen COVID-19 Geimpfte sowie Genesene Erleichterungen zu verschaffen – etwa bei Testpflichten. Doch mit dem Vierten Bevölkerungsschutzgesetz („Bundes-Notbremse“) hatte der Gesetzgeber am 22. April auch die Grundlage für eine bundesweite Verordnung beschlossen (§ 28c Infektionsschutzgesetz).

Zunächst sah es aber nicht so aus, als hätte es die Bundesregierung besonders eilig mit der Umsetzung. Der öffentliche Druck war jedoch groß – und so ging es diese Woche plötzlich ganz schnell: Zunächst gab das Bundeskabinett grünes Licht für die Verordnung aus dem Hause der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Da die Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 der Zustimmung des Bundestags und des Bundesrats bedurfte, folgte am gestrigen Donnerstag ein Durchlauf im Parlament. Bereits heute waren die Länder gefragt. Nun kann die Verkündung im Bundesanzeiger erfolgen. Am heutigen Freitag geschah das noch nicht, doch Lambrecht kündigte ein Inkrafttreten zum Sonntag an.