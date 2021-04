GroKo bessert Bundes-Notbremse nach

Erwartungsgemäß wird das Vierte Bevölkungsschutzgesetz nach viel Kritik aus der Opposition und auch aus den eigenen Reihen in Details noch einmal geändert, bevor der Bundestag am morgigen Mittwoch in zweiter und dritter Lesung abschließend über den Entwurf abstimmt. Die Koalitionsfraktionen haben sich auf verschiedene Ent- und Verschärfungen verständigt.

Grundsätzlich greift die „Notbremse“, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet. Dann sollen ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen gelten. Diese sollen so lange in Kraft bleiben, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet.