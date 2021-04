EMA prüft COVID-19-Impfstoff von Janssen

Ein Fall trat bereits in einer klinischen Studie auf, drei weitere Menschen erlitten die Komplikationen nach Notfallzulassung in den USA – die Emergency Use Authorization (EUA) liegt dort sein 27. Februar vor. Ad26.COV2.S von Johnson & Johnson (Mutterkonzern des Zulassungsinhabers Janssen Biotech Inc) war die erste Vektorvakzine in den Vereinigten Staaten und ist bislang die einzige, bei der eine vollständige Impfserie aus nur einer Dosis besteht.

Auch in der EU ist der COVID-19-Impfstoff Janssen bereits seit 11. März bedingt zugelassen, allerdings hat die Einführung der Vakzine laut PRAC noch in keinem Mitgliedstaat begonnen. Sie werde in den kommenden Wochen erwartet.

Die Berichte deuten auf ein „Sicherheitssignal“ hin, erklärt der PRAC. Aber es sei derzeit nicht klar, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen und diesen Erkrankungen gebe. Das PRAC werde nach Untersuchung der Fälle entscheiden, ob möglicherweise regulatorische Maßnahmen erforderlich sind, die in der Regel in einer Aktualisierung der Produktinformation bestehen.