Biontech liefert keine Starterpakete für Praxen mehr – und nun?

Seit dieser Woche impfen die Hausärzte in Deutschland gegen COVID-19. Auch für die Apotheken stand eine Premiere an: Erstmals lieferten sie den benötigten Corona-Impfstoff in die Praxen – und auf die etablierte Arzneimittellieferkette war Verlass, wie das Ergebnis einer DAZ.online-Umfrage zeigt. Die Teilnehmer gaben mehrheitlich an, es habe alles gut geklappt, sowohl was die Anlieferung durch den Großhandel betrifft, als auch die Weitergabe an die Ärzte. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte sich heute vor Journalisten in Berlin „sehr zufrieden“ mit den Abläufen.