Ärzte sollen ab der kommenden Woche impfstoffspezifisch bestellen

Sollten Ärzt:innen bereits Impfstoff für Zweitimpfungen benötigen, ist ein Vermerk auf dem Rezept erwünscht. „Damit soll erreicht werden, dass Sie für die Zweitimpfungen so viele Dosen erhalten wie Sie benötigen“, informiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Als Kostenträger ist das Bundesamt für soziale Sicherung (BAS) mit dem IK 100038825 anzugeben. Für die Bestellung von Impfstoff und Impfzubehör sind die Vertragsärzt:innen angehalten, weiterhin das Muster-16-Formular zu nutzen.

Zulässig sind 18 bis maximal 30 Dosen COVID-19-Impfstoff Comirnaty® von Biontech/Pfizer pro Vertragsarzt plus 10 bis maximal 50 Dosen COVID-19-Impfstoff Vaxzevria® von AstraZeneca. „Bitte beachten Sie, dass sich durch die Bestellung nur eines Impfstoffs die Liefermenge für den jeweiligen Impfstoff nicht erhöht“, betont die KBV. Ärzt:innen erhalten den Angaben zufolge in der darauffolgenden Impfwoche mindestens drei Vials Biontech/Pfizer mit jeweils sechs Dosen, also mindestens 18 Dosen, und voraussichtlich wenigstens ein Vial von AstraZeneca mit insgesamt zehn Dosen.

Das passende Impfzubehör (Kanülen, Spritzen und sofern nötig, NaCl-Lösung) wird laut KBV weiterhin mitgeliefert. Die Angabe „plus Impfzubehör“ auf dem Rezept reicht demnach aus.

Für die Impfwoche vom 26. April bis 2. Mai stellt der Bund voraussichtlich rund 1,5 Millionen Impfstoffdosen für die Praxen zur Verfügung, davon etwa drei Viertel Biontech/Pfizer und ein Viertel AstraZeneca. Wie die Bestellung dauerhaft erfolgen soll, werde aktuell noch mit dem Bundesgesundheitsministerium abgestimmt.