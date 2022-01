Ärzte dürfen bis zu 60 Dosen Comirnaty bestellen

Ärztinnen und Ärzte können in der kommenden Woche wieder mehr Impfstoff von Biontech/Pfizer für Menschen ab zwölf Jahren ordern: Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in ihren Praxisnachrichten informiert, steigt die Zahl der bereitstehenden Impfdosen in der ersten Februarwoche auf rund 4,5 Millionen. Vertragsärztinnen und -ärzte dürfen dann jeweils 60 Dosen bestellen. Das entspricht zehn Vials. Für das Präparat von Moderna gibt es demnach weiterhin keine Höchstmengen, ebenso wie für den Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer.