Janssen-Impfung: Immunthrombozytopenie und venöse Thromboembolie

Immunthrombozytopenie: So wurden „sehr selten Fälle von ITP, einige mit sehr niedrigen Thrombozytenwerten (< 20.000 pro µl)“, gemeldet. Diese traten in der Regel innerhalb der ersten vier Wochen nach Impfung mit dem „COVID-19 Vaccine Janssen“ auf. Bei einigen Fälle kam es zu Blutungen, teilweise verstarben die Patient:innen. Auch hatten manche Patient:innen laut Anamnese bereits zuvor an einer Immunthrombozytopenie gelitten. Bei letzteren Personen soll laut dem Rote-Hand-Brief sowohl vor der Impfung das Risiko der Entwicklung niedriger Thrombozytenwerte bedacht werden als auch nach der Impfung die Blutplättchen überwacht werden. Zudem sollten die geimpften Personen sofort einen Arzt aufsuchen, wenn sie einige Tage nach der Impfung spontane Blutungen und/oder Blutergüsse (Petechien) außerhalb des Verabreichungsortes der Impfung feststellen, und Ärzt:innen sollten auf Anzeichen und Symptome von ITP – spontane Blutungen, Blutergüsse oder Petechien – achten.