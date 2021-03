COVID-19-Impfstoff AstraZeneca auch für Ältere

Die STIKO (Ständige Impfkommission) rät nun doch, dass auch ältere Menschen ab 65 Jahren mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden können. DAZ.online liegt die Stellungnahme bereits vor, darin erklärt die STIKO: „Angesichts der außergewöhnlichen Situation und des großen, verständlichen Informationsbedürfnisses der Bevölkerung teilt die STIKO – trotz des noch vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens – vorab mit, dass sie gestern beschlossen hat, die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff für alle Altersgruppen, entsprechend der Zulassung zu empfehlen“.

Impfabstand auf zwölf Wochen dehnen

Nach wie vor sollen zwei Impfstoffdosen für eine vollständige Impfserie appliziert werden, bei der zweiten Impfung solle der Abstand zwischen den beiden Impfungen möglichst zwölf Wochen betragen, was die Zulassung abdeckt. Menschen, die eine SARS-CoV-2-Infektion bereits durchgemacht haben, sollen frühestens sechs Monate nach der Diagnose eine einzige Impfung erhalten.

Die Entscheidung der STIKO beruhe auf einer intensiven Analyse und Bewertung von neuen Studiendaten, die erst innerhalb der vergangenen Tage als Vorab-Publikationen verfügbar wurden. Die Daten, die im Rahmen der breiten Anwendung des Impfstoffs in England und Schottland erhoben wurden, lieferten erstmals robuste Ergebnisse zur guten Wirksamkeit des Impfstoffs in höheren Altersgruppen bereits nach einer Impfstoffdosis, erklärt die STIKO. „Die Wirksamkeit wurde in Bezug auf die Verhinderung von COVID-19 Erkrankungen und insbesondere auch in Bezug auf die Verhinderung schwerer Krankheitsverläufe eindrücklich belegt“. Vor allem betont die STIKO, dass die vorhergehende Empfehlung vom 29. Januar 2021, wie in anderen europäischen Ländern auch, völlig korrekt auf der Basis der damals verfügbaren Daten erfolgt sei.

Zur Erinnerung: Obwohl der COVID-19-Impfstoff AstraZeneca von der EU-Kommission Ende Januar für alle ab 18 Jahren ohne Altersobergrenze zugelassen worden war, empfahl die STIKO, dass die Vakzine lediglich bei Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren geimpft werden soll: „Der COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca wird aktuell aufgrund der derzeit verfügbaren Daten nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen“, erklärte sie im Epidemiologischen Bulletin 5|2021 unter „Beschluss der STIKO zur 2. Aktualisierung der COVID-19- Impfempfehlung und die dazugehörige wissenschaftliche Begründung“