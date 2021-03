COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca – kommt bald die Zulassung in den USA?

„AstraZeneca bereitet COVID-19-Impfstoff für FDA-Antrag vor – mit 79 Prozent Wirksamkeitsrate“, titelte das Nachrichtenportal „Fierce Pharma“ am 22. März. Demnach erwartet AstraZeneca, seinen Antrag in der ersten April-Hälfte bei der FDA einzureichen – sobald die (Notfall-)-Zulassung erteilt werde, sollen 30 Millionen Dosen schnell ausgeliefert werden. Die US-Versorgung werde in den USA produziert und sei somit von den Versorgungsengpässen in anderen Ländern nicht betroffen.

Allerdings gab es bei dieser Nachricht einen Haken. Am 23. März veröffentlichte das „National Institute of Allergy an Infectious Disease“ (NIAID) ein Statement: