Reichen die Eier für Efluelda?

Ältere ab 60 Jahren sollen künftig hochdosiert vor Grippe geschützt werden. Hochdosiert bedeutet: Sie erhalten einen Vierfach-Grippeimpfstoff, der jeweils die vierfache Menge an Antigen enthält – pro Impfstamm je 60 µg statt 15 µg wie in standarddosierten Grippeimpfstoffen, beispielsweise Influsplit® Tetra, Influvac® Tetra oder Vaxigrip® Tetra. Wie die neue Grippevakzine für die kommende Saison 2021/22 aussehen soll, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO vor wenigen Tagen erst veröffentlicht. Auch dass die Hochdosisgrippeimpfung für Senior:innen die neue Standardimpfung ist, ist taufrisch. Erst im Februar stimmte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) einer dahingehend geänderten Schutzimpfungs-Richtlinie zu.