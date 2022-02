BMG will Sonderregeln zu Grippeimpfstoffen verlängern

Die STIKO rät (Epidemiologisches Bulletin 1|2021), dass Ab-60-Jährige mit einem Hochdosisgrippeimpfstoff vor saisonaler Influenza geschützt werden sollen. So steht es auch in der Schutzimpfungs-Richtlinie und die GKV erstattet die Hochdosisimpfung bei Senioren auch. Der einzige Hochdosisgrippeimpfstoff auf dem Markt ist derzeit Efluelda® von Sanofi Pasteur. Sorge kam vor dem vergangenen Winter auf, dass – bei Efluelda®-Engpässen – Senioren leer ausgehen müssten, da man, salopp formuliert, älteren Menschen keinen rein standarddosierten und weniger wirksamen Grippeimpfstoff zumuten könnte. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) begründete damals: „Da die STIKO in ihrer Bewertung insgesamt zu der Einschätzung gelangt, dass Hochdosis-Grippeimpfstoffe einen besseren Schutz vor einer Influenzaerkrankung bieten als andere inaktivierte quadrivalente Influenza-Impfstoffe und somit nach Auffassung der STIKO in Bezug auf das Impfziel generell vorzuziehen sind, bleibt grundsätzlich kein Raum für eine Anwendung ,konventioneller‘ inaktivierter quadrivalenter Influenza-Impfstoffe innerhalb der GKV.“