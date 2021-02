Efluelda ab 60 Jahren ist Standardimpfung

Kein Veto seitens des Bundesgesundheitsministeriums (BMG): Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) am 21. Januar geänderte Schutzimpfungs-Richtlinie wird vom BMG nicht beanstandet. Damit kann diese am 1. April 2021, wie geplant, in Kraft treten. Neu ist, dass Ältere ab 60 Jahren fortan mit einem Hochdosisimpfstoff vor saisonaler Influenza geschützt werden sollen, so empfahl es die STIKO (Ständige Impfkommission) am Robert Koch-Institut (RKI) im November 2020. Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) erstatten die Hochdosisimpfung somit für Senioren ab einem Alter von 60 Jahren.