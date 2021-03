FDA erteilt COVID-19-Imfpstoff von Johnson & Johnson Notfallzulassung

Die FDA hat in den USA den dritten COVID-19-Impfstoff per Notfallgenehmigung zugelassen: Neben Comirnaty® (Biontech/Pfizer) und COVID-19-Impfstoff Moderna, beides mRNA-Impfstoffe, darf seit dem 27. Februar in den Vereinigten Staaten nun auch mit dem Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson (Mutterkonzern des Zulassungsinhabers Janssen Biotech Inc) geimpft werden. Der Vorteil: Die Janssen COVID-19 Vakzine wird nur einmal gespritzt und kann im Kühlschrank gelagert werden.