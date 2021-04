Apotheken einzeln aus Großpackungen aus

Seit dem heutigen Mittwoch gibt es, ähnlich wie in Österreich, auch in der Schweiz für jedermann fünf kostenlose Selbsttests auf SARS-CoV-2 in den Apotheken. Da derzeit nur 25er-Packungen erhältlich sind, wird fleißig ausgeeinzelt. In Deutschland ist dies bekanntlich verboten. Nur in Bayern wird das Umpacken zumindest geduldet.