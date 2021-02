Spahn: Anwendung von Schnelltests „braucht begleitende Aufklärung“

Spahn verteidigte sich auch gegen Kritik, es habe in Deutschland vergleichsweise lange gedauert, bis Schnelltests für die Anwendung im Privaten zugelassen worden seien. Er wolle bewusst einen anderen Weg gehen als zum Beispiel Österreich, wo eine Selbstauskunft des Herstellers ausreicht, damit ein Schnelltests für den Gebrauch durch Laien verkauft werden darf, sagte der Minister auf eine Frage des Grünen-Abgeordneten Janosch Dahmen. Dafür brauche es einen Nachweis über die Qualität des jeweiligen Tests. „Dass der Hersteller einen Zettel unterschreibt und bestätigt, dass der Test gut ist, reicht mir nicht“, sagte Spahn. Um Verzerrungen durch falsch positive Tests zu vermeiden, soll zudem auch in Zukunft weiterhin die Zahl der positiven PCR-Tests ausschlaggebend sein für den Inzidenzwert. Spahn betonte erneut, dass auf jeden positiven Schnelltest eine weitere Testung per PCR im Labor folgen sollte.

Beim Gebrauch von Corona-Schnelltests durch Laien ergeben sich jedoch noch weitere Fragen. Eine davon: Wie soll sichergestellt werden, dass die Anwender den Test korrekt durchführen, um letztlich ein brauchbares Ergebnis zu erhalten? Auch für Spahn ist klar: Die Anwendung solcher Tests „braucht begleitende Aufklärung“. Statt auf die Beratung in den Apotheken setzt er allerdings insbesondere auf die Gebrauchsanweisung, die für jedermann verständlich sein muss. Geplant ist, dass Corona-Heimtests freiverkäuflich in den Handel kommen. Eine Apothekenpflicht, wie sie auch die ABDA gefordert hatte, ist nicht vorgesehen.

Was die Finanzierung der Tests angeht, ruderte der Minister zurück. Die Bezuschussung vonseiten des Bundes „hängt vom Preis im Einzelhandel ab“. In einem Entwurf, den er dem sogenannten Corona-Kabinett vorgelegt hatte, war noch von einer „geringen Eigenbeteiligung“ für die Bürger:innen in Höhe von 1 Euro die Rede gewesen, alle weiteren Kosten sollte demnach der Staat übernehmen. An dieser Marke hält Spahn offenbar nicht mehr fest. „Es macht einen Unterschied, ob ein Test im Discounter 2 oder 10 Euro kostet“, sagte er im Bundestag.