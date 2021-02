Mattheis setzt bei Corona-Selbsttests auf Apotheken

Statt bei Aldi in der Schütte, soll es Corona-Selbsttests lieber in den Apotheken geben. Das meint zumindest die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Sie schlägt vor, zum Beispiel Schüler:innen Gutscheine bereitzustellen, die diese dann in den Offizinen einlösen können.