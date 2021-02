Spahn plant kostenlose Schnelltests in Apotheken

Auch dafür will Spahn gerüstet sein. Um entsprechende Kontingente für den deutschen Markt zu sichern, stehe das BMG bereits in Verhandlungen mit verschiedenen Herstellern, twitterte der Minister. Sobald diese Tests in ausreichender Zahl verfügbar seien, würden sie als Teil der Teststrategie der Länder für Kitas und Schulen zum Einsatz kommen, berichtet das RND unter Berufung auf BMG-Informationen. „Zudem ist in der nationalen Teststrategie des Bundes ein niedrigschwelliger Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger – gegebenenfalls gegen eine geringe Eigenbeteiligung von einem Euro – sinnvoll“, heißt es weiter.

Spahn muss Scholz überzeugen

Für die Ausweitungspläne muss auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ins Boot. Da die Tests der Pandemiebekämpfung und öffentlichen Gesundheit dienten, seien die Kosten rückwirkend ab 1. Januar aus dem Bundeshaushalt zu tragen, heißt es in einem Entwurf für das Corona-Kabinett, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Angesetzt werden demnach bis zu 9 Euro für den Test und weitere 9 Euro für die Testabnahme sowie das Ausstellen eines entsprechenden Zeugnisses.

Der Bund hatte den Einsatz von Corona-Schnelltests schon in mehreren Schritten ausgedehnt. Sie können bereits in Pflegeheimen, Kliniken und nach Infektionsfällen etwa auch in Schulen verwendet werden – aber vorerst mit geschultem Personal. Dabei brauchen die Proben nicht extra zum Auswerten ins Labor geschickt zu werden. Antigen-Tests gelten allerdings als nicht so genau wie sonst genutzte PCR-Tests. Ein positives Ergebnis eines Schnelltests muss daher mit einem PCR-Test bestätigt werden.