Spahn: „Es müssen nicht alle Apotheken mitmachen“

Am gestrigen Dienstag hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seinen Ideen zur Erweiterung der nationalen Teststrategie für Aufsehen gesorgt: Ab dem 1. März soll sich jeder Bürger und jede Bürgerin in den Testzentren des öffentlichen Gesundheitsdiensts, bei vom öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Dritten – dies sind nach der Test-Verordnung Ärzt:innen, Zahnärzt:innen, ärztlich oder zahnärztlich geführte Einrichtungen, medizinische Labore und Apotheken – oder in Arztpraxen sowie in den von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Testzentren kostenlos mit einem PoC-Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen können. In dem Papier, das der Minister dem „Corona-Kabinett“ vorgelegt hat, heißt es weiter, dass die Ärzte-, Apotheker- und Zahnärztekammern – soweit noch nicht geschehen – gehalten sind, entsprechende fachliche Empfehlungen für den Betrieb solcher Testzentren für ihre Mitglieder zu erarbeiten.