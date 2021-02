SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests in Apotheken

Dürfen nur Approbierte Schnelltests in Apotheken durchführen? Wie sieht es mit Kindern aus – dürfen auch sie in Apotheken auf SARS-CoV-2 getestet werden? Und kommen durch ein Testangebot nicht viel mehr potenziell Infizierte in die Offizin? Diese Fragen treiben manche Apotheker und PTA vermehrt um, seit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kostenlose Antigenschnelltests für Jedermann anbieten will – auch Apotheken sollen mitmachen.