Wie geht es nun weiter, wenn diese Änderungsverordnung zum 1. April in Kraft tritt? Schließlich sollten auch in den nächsten Grippewintern ältere Menschen nicht umgeimpft bleiben, wenn die derzeit einzige Hochdosisvakzine – warum auch immer – nicht verfügbar sein sollte. Zwar hatte die STIKO bereits im Epidemiologischen Bulletin 1/2021eine Nichtlieferbarkeit von Efluelda im Blick und empfahl: „Bei einem Lieferengpass oder Nicht-Verfügbarkeit eines Hochdosis-Impfstoffs sollen ersatzweise andere inaktivierte quadrivalente Influenza-Impfstoffe (unabhängig vom Impfstofftyp) angewendet werden.“ Allerdings konnte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) diese Empfehlung damals nicht umsetzen. Sein Argument: „Wenn die STIKO in ihrer aktualisierten Empfehlung zur Grippeimpfung insgesamt zu der Einschätzung gelangt, dass Hochdosisimpfstoffe bei älteren Personen einen besseren Schutz vor einer Influenzaerkrankung bieten als andere Impfstofftypen und somit nach Auffassung der STIKO in Bezug auf das Impfziel für diese Personengruppe generell vorzuziehen sind, bleibt grundsätzlich kein Raum für eine Anwendung von anderen Influenza-Impfstoffen bei Personen im Alter von ≥60 Jahren innerhalb der GKV.“ Denn das würde bedeuten, dass die Versicherten auf eine „unzweckmäßige Leistung“ verwiesen würden.