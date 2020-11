Ab wann ist man SARS-CoV-2-Überträger – und wie lange?

Die Wissenschaftler beleuchteten die drei Schlüsselfaktoren bei der Kontrolle der Virus-Ausbreitung:

die Kinetik der Viruslast im Körper,

die Ausscheidung viraler RNA, das heißt die Zeitspanne, in der jemand genetisches Material ausscheidet und

die Isolierung des lebenden Virus als Indikator für die Infektiosität.

„Dies ist die erste systematische Überprüfung und Metaanalyse, die die Viruslast und -ausscheidung für diese drei Coronaviren umfassend untersucht und verglichen hat“, hebt der Hauptautor der Studie Muge Cevik von der School of Medicine an der University of St. Andrews hervor. „Sie liefert eine klare Erklärung dafür, warum sich SARS-CoV-2 effizienter verbreitet als SARS-CoV-1 und MERS-CoV und warum es so viel schwieriger einzudämmen ist.“