Könnte es COVID-19 sein?

Eine Erkältung kommt schleichend, eine Grippe plötzlich – so lautet grob die Faustregel zur Unterscheidung zwischen einem grippalen Infekt und einer Influenza. Der Verlauf einer Corona-Infektion liegt irgendwo dazwischen: Die Symptome verschlimmern sich langsam über mehrere Tage und sind meist in der zweiten Woche nach Ansteckung am schwersten ausgeprägt.