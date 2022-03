Infiziert wurden die Studienteilnehmer mit einer genau definierten Menge SARS-CoV-2, welche in ihre Nase eingebracht wurde. Dabei erhielten sie die „niedrigste mögliche“ Virusdosis, die eine Infektion noch auslösen kann – also die Menge, die etwa in einem Tropfen Nasensekret enthalten ist.