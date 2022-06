Gut wäre also, eine Infektion noch vor Symptombeginn zu erkennen, sodass sich die Betroffenen frühzeitig isolieren können – und das am besten niederschwellig, wie durch Smartwatches oder Fitnessarmbänder. Diese Idee setzten Wissenschaftler nun in einer prospektiven Studie um: Sie untersuchten bestimmte physiologische Parameter mittels des Ava-Armbands – einem von der FDA zugelassenem und CE-zertifiziertem Fruchtbarkeitsarmband. Eingesetzt wird diese bei Kinderwunsch; es misst kontinuierlich Veränderungen der Atemfrequenz (RR, Atemzüge pro Minute), der Herzfrequenz (HR, Herzschläge pro Minute), der HR-Variabilität (HRV in ms), der Hauttemperatur am Handgelenk (WST in °C) und der Hautdurchblutung über drei Sensoren. Daneben trackt das Armband Schlafqualität und Schlafquantität durch Armbewegungen des Tragenden.

Die Wissenschaftler wollten durch die gewonnen physiologischen Daten einen Algorithmus ableiten, der vier infektionsbezogene Zeiträume beschreibt: Inkubation (drei bis zehn Tage vor Symptombeginn), präsymptomatisch (zwei und weniger Tage vor Symptombeginn), symptomatisch und Genesung. Die Arbeit veröffentlichten die Forschenden im Fachjournal „BMJ“ („Investigation of the use of a sensor bracelet for the presymptomatic detection of changes in physiological parameters related to COVID-19: an interim analysis of a prospective cohort study (COVI-GAPP“)