Wer hätte das gedacht! Die Grippeschutzimpfungen in den fürs Impfen qualifizierten Apotheken des Kammerbereichs Nordrhein laufen gut an. Das Modellprojekt stößt auf Gefallen, bei den Impfwilligen sowieso, aber sogar bei vielen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Wie der Apothekerverband Nordrhein meldet, verweisen manche Arztpraxen ihre Patient:innen bereits darauf, dass auch bestimmte Apotheken für die Grippeschutzimpfung zur Verfügung stehen. Mein liebes Tagebuch, wenn man bedenkt, welche Vorbehalte die ABDA noch vor gut einem Jahr dagegen hatte! Dass die Ärztekammer Nordrhein immer noch in alter Manier dagegen poltert und den Stopp der Modellprojekte fordert – geschenkt. Klingt irgendwie nach ewig gestrig und erinnert an Trumpsches Verhalten. Dem Apothekerverband Nordrhein war es als erstem Verband gelungen, mit einer Krankenkasse einen Vertrag für ein Modellprojekt zur Grippeimpfung in den Apotheken auszuhandeln. Bis jetzt habe man rund 200 Grippeschutzimpfungen in 25 Apotheken durchgeführt, – o.k., ist noch nicht die Welt, aber immerhin. Mein liebes Tagebuch, jetzt sind wir gespannt, wann andere Apothekerverbände nachziehen.

Ein Super-Coup für den DocMorris-Mutterkonzern Zur Rose: Seine TI-Tochter eHealth-Tec hat zusammen mit weiteren Partnern unter der Schirmherrschaft von IBM Deutschland den Auftrag von der Gematik bekommen, die Ausgestaltung des E-Rezept-Fachdienstes in Deutschland zu übernehmen. Nur zur Erinnerung: Das ist der Dienst, über den künftig rund 500 Millionen Rezepte im Jahr verwaltet werden sollen. Also quasi das Herzstück der E-Rezept-Struktur. Und bei der Ausarbeitung dieses Dienstes soll nun also die DocMorris-Schwester eHealth-Tec mitarbeiten dürfen. Ist das nicht in etwa so, wie wenn man den Hund damit beauftragt, aufs Wurst-Paket aufzupassen? Auch wenn, wie es so beschwichtigend und abwiegelnd von der Gematik heißt, der IT-Riese IBM den Zuschlag für die Ausarbeitung des E-Rezept-Fachdienstes erhalten habe, arbeitet doch Zur Rose/eHealth-Tec zusammen mit weiteren Partnern unter der Ägide von IBM daran mit. Starkes Stück, oder? Mag sein, dass IBM keine Daten auslesen oder einsehen kann, wie die Gematik noch beschwichtigend nachschiebt. Aber es wird nicht ausbleiben, dass eHealth-Tec durch seine Mitarbeit zwangsläufig viel internes Wissen um die Ausgestaltung des zentralen Fachdienstes erwerben wird, Wissen, an dem dann auch Zur Rose und DocMorris partizipieren werden. Nun mein liebes Tagebuch, was sagst du dazu? Ist das nicht ein ungeheurer Vorgang?

Selbst aus der Politik kommen schon warnende Töne. Für die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche hat der von der Gematik erteilte Zuschlag „mindestens einen herben Beigeschmack“. Und die Linken-Bundestagsabgeordnete Sylvia Gabelmann findet es „unerträglich“, wenn DocMorris als eHealth-Tec-Schwester nun indirekt an der Gestaltung des E-Rezepts beteiligt werden soll. Auch für den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann ist es klar, dass diese Kooperation auf den ersten Blick „wie der Albtraum aller Vor-Ort-Apotheken“ klingt. Aber er versucht die Aufregung ein wenig zu dämpfen: Dieses Unternehmen habe eben Erfahrung im Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur gemacht. Die Gematik müsse dafür Sorge tragen, dass der gesetzliche Auftrag eingehalten wird. Mein liebes Tagebuch, wenn das mal gut geht! Die Apothekengewerkschaft Adexa sah sich sogar veranlasst, einen offenen Brief an Jens Spahn zu schreiben: Aus ihrer Sicht seien da massive Interessenskonflikte vorprogrammiert. Ja, mein liebes Tagebuch, kommt denn auch eine Reaktion aus dem Berliner Apothekerhaus dazu? Nein! Nichts! Nicht mal ein Reaktiönchen. Der designierte BAK-Präsident Thomas Benkert lässt dazu wissen: Der geschäftsführende ABDA-Vorstand habe sich entschlossen, kein großes Thema daraus zu machen, man könne das ganz entspannt stehenlassen. Man kenne zwar den Vertrag zwischen Gematik und IBM und eHealth-Tec nicht, aber das Zur Rose-Unternehmen werde nur für einen kleinen Teilbereich zur Programmierung einbezogen, sagt Benkert. Mein liebes Tagebuch, was ist mit dieser ABDA los? Zur Rose arbeitet sich wie eine Krake voran: Der Konzern übernahm erst vor wenigen Monaten den deutschen Telemedizinanbieter TeleClinic. Und mit seinem eHealth-Tec-Unternehmen arbeitet der Konzern nun auch an den innersten Strukturen des E-Rezept-Dienstes mit. Zur Rose hat es geschafft, unter einem Dach Arzneiversand, Online-Ärzte und E-Rezept-Struktur-Technik zu vereinigen. Mein liebes Tagebuch, was will man mehr für eine erfolgreiche Konzern-Zukunft? Und unserer Berufsvertretung kann man nur zurufen: Träum weiter, liebe ABDA.