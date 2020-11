Zur Rose liefert Infrastruktur für das E-Rezept

Das Gerücht, der DocMorris-Mutterkonzern Zur Rose habe sich in einem Konsortium um die Ausgestaltung des zentralen E-Rezept-Dienstes in der Telematikinfrastuktur beworben, hatte sich lange gehalten. Offiziell bestätigt wurden die Ambitionen des Schweizer Unternehmens, das erst vor wenigen Monaten mit der Übernahme des deutschen Telemedizinanbieters TeleClinic für Wirbel gesorgt hatte, bisher jedoch nicht. Nun ist die Katze aus dem Sack: Nach eigenen Angaben wird Zur Rose, vertreten durch seinen TI-Ableger eHealth-Tec, zusammen mit mehreren Partnern unter der Schirmherrschaft von IBM Deutschland die Ausgestaltung des E-Rezept-Diensts in Deutschland übernehmen.