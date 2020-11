Etwas Pflanzliches gegen Schmerzen

In der Apotheke wird einem wohl kaum jemand aktiv zu Weidenrindentee statt Aspirin raten. Doch manche Patienten halten den Tee für die „natürlichere“ und damit verträglichere Alternative – im Vergleich zu einem chemischen Schmerzmittel. Im Fall der Weidenrinde sollte zunächst daran erinnert werden, dass das darin enthaltene Salicin im Körper in Salicysäure umgewandelt wird – und die chemische Weiterentwicklung zur Acetylsalicylsäure in Aspirin enthalten ist. Wie auf www.medizin-transparent.at von Cochrane Österreich nachzulesen, steht die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) der bedenkenlosen Einnahme von Weiderindenprodukten außerdem kritisch gegenüber. Bis zum Vorliegen gut durchgeführter Studien wird zu einem vorsichtigen Umgang mit dem pflanzlichen Mittel geraten. Denn Personen, die allergisch auf Salicylate und andere Antirheumatika reagieren, sollten auch Weidenrinde nicht einnehmen. Insgesamt meint „Medizin transparent“, dass auf Basis der bisher durchgeführten Studien nicht beurteilt werden könne, ob Weidenrindentee gängige Schmerzmittel ersetzen kann: „Es fehlen gut durchgeführte Untersuchungen, welche die Wirkstoffe der Weidenrinde mit Acetylsalicylsäure oder anderen Schmerzmitteln vergleichen.“ Völlig unklar sei außerdem, über welche Zeitspanne und in welcher Dosis Weidenrindentee eingenommen werden soll.