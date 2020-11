RISE erhält Zuschlag für Identity-Provider

Los Nummer eins vergibt die Gematik also an ausländische Unternehmen. Dieser Linie bleibt die bei Los Nummer zwei treu: Den sogenannten Identity-Provider wird die österreichische Firma Research Industrial Systems Engineering (RISE) entwickeln und betreiben. Darüber informiert die Gematik am heutigen Mittwoch in einer Pressemitteilung. Die Leistung war zuvor im Mai in einer EU-weiten Bekanntmachung (Nr. 2020/S 101-244296) ausgeschrieben worden. RISE dürfte einigen Apotheker:innen bereits bekannt sein – das Unternehmen produziert auch einen für den Zugang zur Telematikinfrastruktur nötigen Konnektor.