Gematik zahlt Ärzten die Kosten für TI-Panne

Die Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) machten ihrem Ärger über die Situation bald darauf in einem Brandbrief an die KBV-Spitze Luft: „Wir als Landesvorstände sind nicht mehr in der Lage, die TI mit ihrer inzwischen unendlichen Reihe von Pannen und Peinlichkeiten, verbunden mit einem Null-Nutzen, unseren Mitgliedern weiter zu vermitteln“, schrieben sie darin. „Die hierfür zur Verfügung stehende Technik in Form des ,Steinzeitkonnektors‘, die weitere Hardware, das Management durch die Gematik, der Einfluss der Industrie, die politischen, gesetzgeberischen Rahmenbedingungen und auch die Rolle der KBV“ würden in keiner Weise mehr akzeptiert.

Unter dem Druck der Landesorganisationen sah sich die KBV zu einem drastischen Schritt gezwungen: Obwohl selbst Gesellschafterin der Gematik, wandte sie sich gemeinsam mit den Vorständen der KVen in einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Darin stellten die Ärzte diverse Forderungen auf – unter anderem, dass die Kosten für die TI-Anbindung sowie alle Folgekosten „angemessen finanziert werden“. Andernfalls drohten die Niedergelassenen mit Ungehorsam.