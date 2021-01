TI 2.0: Ohne Karten und Konnektoren

Diese Grundidee hat weitreichende praktische Konsequenzen für die Apotheken und andere Leistungserbringer. So soll der Zugang zur TI 2.0 nicht mehr abhängig sein von Konnektoren, sondern über Schnittstellen mit dem Internet möglich werden, um „Anwendungen schneller, wirtschaftlicher und auf Basis neuester technologischer Entwicklungen nutzbar zu machen“. Mit dem geplanten mobilen Zugang, so heißt es in dem Whitepaper, soll auch die Nutzerfreundlichkeit spürbar steigen, die „bei der IT im Gesundheitssystem noch aufgeholt werden muss“.

TI-Architektur grundlegend überarbeiten

Das derzeitige Konzept hält die Gematik offenbar nicht für zeitgemäß. „Die TI muss sich weiterentwickeln, denn sie basiert auf Überlegungen, Designentscheidungen und Prämissen der 2000er Jahre“, konstatiert sie. „Die grundlegende Architektur der TI muss technologieunabhängiger werden, damit Datensilos aufgelöst und mobile Patientenversorgung möglich werden.“

Dazu zählt die Gematik auch die Abschaffung von Heilberufsausweisen (HBA), Institutionskarten (SMC-B) und Kartenterminals, die derzeit noch nötig sind, um sich in die TI einzuwählen. Vom „Wegfall proprietärer IT-Lösungen“ wie auch den Konnektoren verspricht sie sich eine Senkung der Kosten für die Nutzer und eine Stabilisierung des Betriebs. Zur Erinnerung: Im Mai 2020 hatte ein Konfigurationsfehler innerhalb der TI dafür gesorgt, dass viele Arztpraxen in Deutschland zum Teil wochenlang von der TI abgeschnitten waren. Solche Vorfälle sollen mit der rundum erneuerten Struktur zukünftig nicht mehr vorkommen können.