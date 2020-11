Klage gegen unzureichende Kostenerstattung abgewiesen

Die Telematikinfrastruktur (TI) ist die Datenautobahn im Gesundheitswesen, nach und nach soll sie von allen Beteiligten befahren werden. Allerdings gibt es immer wieder Ärger um das Großprojekt, etwa wegen Sanktionen gegenüber jenen Ärzten, die den Anschluss an die TI bisher verweigern, oder wegen massiver Probleme mit den Konnektoren. Die Ärztevereinigung Medi Geno, die in Deutschland eigenen Angaben zufolge rund 15.000 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten in zwölf Bundesländern vertritt, hatte den Klageweg beschritten – und nun eine Niederlage vor dem Sozialgericht in Stuttgart erlitten.

Demnach lehnte das Gericht die Klage gegen eine unzureichende Kostenerstattung beim Betrieb des TI-Konnektors ab. „Natürlich ist das eine Enttäuschung“, sagte Dr. Werner Baumgärtner, Vorstandsvorsitzender von Medi Geno Deutschland und Medi Baden-Württemberg. „Man fragt sich als Vertragsarzt, warum wir Kosten für eine Telematikinfrastruktur tragen sollen, die uns und unseren Patienten keine Vorteile bringt und die Datensicherheit in unseren Praxen gefährdet.“ Aber: „Unsere weiteren Klagen gegen den Honorarabzug bei Installationsverweigerung werden in einem nächsten Verfahren verhandelt“, so Baumgärtner.