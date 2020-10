Omnicare-Chef: „Ausfallrisiko verteilen“

Während die Landesapothekerverbände in diesen Tagen nach und nach erste Zahlen veröffentlichen, wie viele Mitgliedsapotheken mit welchen Beträgen aufgrund der Insolvenz des Apothekenrechenzentrums AvP im Feuer stehen, kristallisiert sich in Einzelgesprächen erst recht die dramatische Tragweite des Finanzskandals heraus. Weil die betroffenen Inhaber, die meistens anonym bleiben möchten, mit ihrem kompletten Privatvermögen für alle Verbindlichkeiten der Apotheke haften, ist ihre persönliche Not besonders groß. In einem aktuellen Statement bringt der Vorsitzende des Apothekerverbands Brandenburg, Olaf Behrendt, die Situation wie folgt auf den Punkt: „Dieser Liquiditätsengpass gefährdet – völlig unverschuldet – die wirtschaftliche und persönliche Existenz der Apothekeninhaberinnen und -inhaber, aber auch die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Apotheken und die Patientenversorgung."