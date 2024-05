Fünf Fragen und Antworten zur Fettleber-Erkrankung

Das zentrale Organ der metabolischen Homöostase ist zwar regenerierungsfähig, aber irgendwann ist Schluss mit lustig: Bei der nicht-alkoholischen Steatohepatitis lagern sich Triglyceride in der Leber an, was schlimmstenfalls nach Jahren oder Jahrzehnten in Leberkrebs münden kann. Was Apothekerinnen und Apotheker über das Krankheitsbild wissen sollten.