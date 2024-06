Weiterhin bleibt es laut FAZ dabei, dass Apotheken in Filialverbünden nun auch ohne Approbierte öffnen können. Eine solche Apotheke wird dann von einer PTA geleitet, die in bestimmten Fällen eine Apothekerin oder einen Apotheker per Video zuschalten kann. Das BMG nennt das „Telepharmazie“. „Komplexe Herstellungsprozesse“ von Arzneimitteln oder die Abgabe von Betäubungsmitteln seien aber auch weiterhin nicht ohne Apothekerpräsenz erlaubt, schreibt die FAZ. Auch müsse sich die Apothekenleitung an mindestens acht Wochenstunden in jeder ihrer Filialen sehen lassen.

Aufteilung der Filialleitung

Möglich werden soll in Zukunft auch, dass die Filialleitung zwischen zwei Apotheker*innen aufgeteilt wird. Der Inhaber dürfe die Filialleitung auch selbst übernehmen. Apotheken sollen dabei für „unterstützende Tätigkeiten“ auch Personal ohne „apothekenspezifische Ausbildung“ einstellen dürfen.

Überhaupt sollen Filialgründungen erleichtert werden. Sie sollen auch außerhalb benachbarter Kreise in einem größeren Umkreis errichtet werden können. Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, dass mehr „Zweigapotheken“ gegründet werden können, die nur vier Stunden am Tag Dienstbereitschaft haben.

„Zweigapotheke“: Nur vier Stunden Dienstbereitschaft

Etwas klarer werden jetzt auch die Pläne zur einfacheren Gründung von Zweigapotheken: Jeder Inhaber dürfe zwei „Zweigapotheken“ zusätzlich zu seinen Haupt- und Filialapotheken eröffnen. Rezeptur ist nicht Pflicht, sie können aus dem Verbund versorgt werden. Mit rund 100 Neugründungen solcher Zweigapotheken rechnet das BMG laut FAZ. Lauterbach sieht hier einmaliges Einsparpotenzial von 6.800 Euro und jährliche Einsparungen in Höhe von 1.300 Euro.

Mehr Impfungen in Apotheken

Abseits der nun in Zahlen gegossenen leichten Erhöhung des Fixums sieht der Referentenentwurf noch etwas vor, das die Eckpunkte bislang nicht ganz so konkret benannt hatten: In Apotheken soll künftig mehr geimpft werden – nämlich auch gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung und gegen FSME. Darüber hinaus sollen auch Schnelltests auf Influenza-, Noro-, Rota-, RS- und Adenoviren erhältlich sein.

Weitere Einsparmöglichkeiten für alle Arten von Apotheken sollen laut FAZ dadurch entstehen, dass Betäubungsmittel in Fertigarzneimitteln künftig mit anderen Medikamenten zusammen in den Kommissionier-Automaten gelagert werden dürfen. Bisher sind für sie besondere Vorkehrungen bei der Lagerung zu treffen.

Der 49-seitige Entwurf soll laut FAZ nun in die Ressortabstimmung gegangen sein.