Außerdem sollen Apotheker*innen, die ihre Prüfung außerhalb Deutschlands bestanden haben, künftig auch selbst Apotheken gründen dürfen. Bislang konnten sie nur bestehende übernehmen.

CTA und Pharmakanten in die Apotheke

Als weitere Maßnahmen soll künftig „anderes nicht-pharmazeutisches Personal der Apotheke mit geeigneter Ausbildung und Kenntnissen“ bestimmte unterstützende Tätigkeiten in der Apotheke übernehmen können. Bislang ist das laut Apothekenbetriebsordnung Apothekenhelfer*innen, Apothekenfacharbeiter*innen, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellten (PKA) sowie Personen, die sich in der PKA-Ausbildung befinden, vorbehalten. Laut Begründung können künftig je nach Tätigkeit zum Beispiel Pharmakanten oder chemisch-technische Assistent*innen (CTA) entsprechend eingesetzt werden.

Da letztere aber im öffentlichen Dienst (zum Beispiel in Kliniklaboren) oder in der Industrie deutlich bessere Verdienstmöglichkeiten haben, dürfte aber sehr fraglich sein, ob sie für Hilfstätigkeiten und ein Gehalt knapp über Mindestlohn für einen Job in der Apotheke zu haben sind. So werden beispielsweise CTA im öffentlichen Dienst mindestens zwischen E6 und E9 eingestuft. Im Tarifvertrag des Bundes und der Kommunen bedeutet E6 ein Einstiegsgehalt von 3.042,04 Euro. PKA erhalten derzeit laut Gehaltstarifvertrag 2.587 Euro in der höchsten Stufe (ab dem 14. Jahr), Einsteiger*innen verdienen 2.156 Euro. Bei über 12.000 Jobangeboten allein in Bayern, die das Portal Stepstone listet, dürften CTA auch kein Problem haben, besser bezahlte Stellen, als in der Apotheke zu finden.