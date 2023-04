Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät, nicht mehr als 10 Prozent der täglichen Nahrungsenergie aus freien Zuckern, also Mono- und Disacchariden aus Nahrungsmitteln und Getränken, zu sich nehmen. Weniger als 25 g pro Tag würden mit zusätzlichen Benefits für die Gesundheit einhergehen.

Fruchtzucker (Fructose), Traubenzucker (Glucose) oder Haushaltszucker (Saccharose) aus Obst oder Honig zählen genauso zur täglichen Aufnahme wie zugesetzter Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln. In westlichen Ländern ist der Zuckerkonsum um einiges höher als von der WHO empfohlen. In Deutschland werden im Durchschnitt circa 90 Gramm pro Person täglich konsumiert, also über 300 Kilokalorien.